Covid in Irpinia-Oggi 655 persone positive in provincia

È stato pubblicato l’Avviso per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura Provinciale per sei neolaureati in Giurisprudenza.

La pratica presso l’Avvocatura Provinciale è incompatibile con lo svolgimento di altri incarichi (corsi, impegni, scuole di specializzazione e attività formativa), o tirocini di qualsivoglia natura, nonché di svolgimento di altra attività lavorativa, anche di sola pratica, presso studi legali o professionali. A pena di esclusione, gli interessati dovranno far pervenire, utilizzando esclusivamente l’apposito allegato, l’istanza di ammissione, debitamente datata e sottoscritta, completa di nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché residenza ed indirizzo e-mail e PEC.

A pena di esclusione, l’istanza di ammissione – corredata del documento di riconoscimento in corso di validità – dovrà essere spedita a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pecinfo@pec.provincia.avellino.it con il seguente oggetto: “Domanda di ammissione allo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura Provinciale”. Le istanze dovranno pervenire entro il termine perentorio del 31 agosto 2022. Non saranno accettate domande fatte pervenire con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso.

La selezione dei praticanti avvocati verrà effettuata da un’apposita commissione nominata dal direttore generale dell’Ente, tenendo conto del più alto voto di laurea conseguito nonché delle risultanze di apposito colloquio volto alla valutazione delle conoscenze attinenti alla professione forense.

E’ prevista in favore dei praticanti la corresponsione di una borsa di studio di 500,00 euro mensili.

Per consultare l’avviso: http://www.provincia.avellino.it/home/-/asset_publisher/GjSd0fuVjjsn/content/graduatoria-definitiva-selezione-pubblica-di-n-10-tirocinanti-per-esercizio-pratica-forense-presso-avvocatura-provinciale?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.provincia.avellino.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_GjSd0fuVjjsn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4

Nelle scorse settimane sono stati già selezionati cinque tirocinanti per l’esercizio della pratica forense presso l’Avvocatura Provinciale.