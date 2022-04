Covid in Irpinia-Oggi 578 persone positive in provincia

È di pochi giorni fa la denuncia di Luca Bianchi del parziale utilizzo del 40% dei fondi del PNRR (pari a 80 miliardi) assegnati al Meridione. Il direttore dello Svimez stima che siano stati impegnati in progetti esecutivi circa 26 miliardi, mentre per la restante parte dei fondi manca una precisa allocazione. Sarebbe facile affermare che gli amministratori meridionali sono incapaci di mettere a frutto le risorse dell’UE. Il pensiero è stato espresso dal capogruppo della Lega Riccardo Molinari nel question time del 9 marzo 2022 alla Camera dei Deputati, durante il quale propose di destinare alle regioni del Nord i fondi inutilizzati dalle Regioni del Sud per gli asili nido. Identica proposta fu fatta dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Nessuna analisi dei fatti, lor signori, ben sanno che, negli ultimi decenni, il blocco del turnover e il pre-dissesto finanziario degli enti locali del Sud ha escluso qualsiasi possibilità di assunzione di nuovo personale anche con proprie risorse finanziarie. Con la pianta organica ridotta all’osso, i Comuni del Sud non riusciranno a presentare i progetti per attingere ai fondi del PNRR. Le parole di Domenico Gambacorta, consulente della Ministra per il Sud Mara Carfagna, espresse durante l’intervista ad una TV locale dell’Irpinia ed i toni trionfalistici della Ministra Mara Carfagna pubblicati su un post su facebook (9/4/2022): “Abbiamo sconfitto il finto meridionalismo rivendicativo e disfattista. […] è così che stiamo riportando il Sud allo sviluppo”. Alle azioni, sin ad ora, messe in campo, la Ministra Mara Carfagna ha istituito il fondo di 120 milioni a favore dei comuni del Sud per dare incarichi a professionisti esterni. Parole ed atti che non rassicurano, né sgombrano il campo dai dubbi. Le analisi dello Svimez hanno le loro radici nella decennale esperienza fatta sul campo affiancando il governo e le istituzioni pubbliche. Il grido d’allarme lanciato dal direttore Luca Bianchi racchiude il dolore e la rassegnazione dei meridionali, le risorse dell’UE devono far crescere il Sud e l’intero Paese, se non sarà raggiunto l’obbiettivo per mancanza del personale negli enti locali, la colpa è da addebitare eslusivamente al governo dei migliori.