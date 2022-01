Covid in Irpinia-814 persone positive in provincia, 159 ad Avellino

La provincia di Avellino nella top ten dei contagi in Campania. Mi colpisce questa notizia dell’Ansa che conferma quanto siamo in ritardo nell’attività di contenimento del virus. La provincia di Avellino ha nove comuni tra i primi dieci della regione nella classifica dell’incidenza del contagio. Sono sicuro che il personale medico sia all’altezza della situazione, ma diventa allarmante leggere questi dati. Mi chiedo se sia stato fatto tutto il possibile nel tracciamento, nel contenimento del contagio. Il sistema probabilmente non ha funzionato a dovere se questi sono i risultati. Da mesi ho chiesto che fossero appostate più risorse per il personale, che fossero tenuti aperti i centri vaccinali, che venissero rinnovati i contratti degli infermieri, che si stabilizzassero i precari che meritoriamente hanno lavorato in questi due anni in prima linea. Sono arrivato a fare interrogazioni per sentirmi dire che si si stava operando, nella gestione del contagio, sui parametri di questa estate, quando si era registrato un calo di degenze e di vaccinazioni. Non si sono previste le nuove ondate e i nuovi picchi di infezione, insomma. Oggi di troviamo nuovamente con gli ospedali pieni e le terapie intensive in sofferenza. Bisogna dare sostegno a questi operatori in prima linea, non bisogna abbassare la guardia e immediatamente va raddrizzato il tiro, va riorganizzata l’attività sul territorio, vanno rafforzati i presidi. La battaglia che stiamo affrontando richiede nuovi sforzi.