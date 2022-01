Covid in Irpinia-591 persone positive in provincia

A Bruxelles si continua a discutere se e a quali condizioni eventualmente dichiarare ‘verdi’ il gas e il nucleare. Il M5S continua a ribadire che entrambi non posso essere dichiarati sostenibili e quindi ‘verdi’. La Tassonomia creerà condizioni di sviluppo più favorevoli per le tecnologie che vi saranno comprese: in parole povere aiuti pubblici, e quindi denaro pubblico, e questo può essere dato solo a tecnologie che rendano i cittadini europei più autonomi rispetto alle importazioni dall’estero”. Così i membri del Comitato per la Transizione Ecologica del M5S. “Non si tratta di vietare nessuna iniziativa privata che non sia già attualmente legale- precisano– ma solo di ribadire che le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica rimangono le soluzioni più efficienti dal punto di vista sia dei costi che della tempistica. Infatti, parlando ad esempio dell’Italia, potremmo installare ogni anno 15 GigaWatt di centrali a fonti rinnovabile, cifra impensabile sia per Gas che per Nucleare. E con il prezzo del gas attuale, la cui evoluzione è e rimarrà sempre, intrinsecamente, imprevedibile, abbiamo una fretta feroce di diventare più autonomi”. Stessa cosa per quanto riguarda i costi, continuano, “sia che si tratti di interventi di efficientamento energetico, sia che si tratti di nuovi centrali rinnovabili, i costi Life Cycle Assessment (LCA) sono i più bassi. E non a caso specifichiamo LCA, perché si deve tener conto delle esternalità negative. Qualcuno ha quantificato i danni delle alluvioni autunnali in mezza Europa e i recenti tornado negli States per esempio?” Pertanto, concludono i deputati e senatori del Comitato, “il Governo Italiano pensi a rendere il nostro Paese energeticamente più indipendente, a salvaguardare le nostre vere ricchezze che sono l’agricoltura, il patrimonio turistico e ambientale e a chiudere il cerchio della questione energetica e più in generale industriale contribuendo a sviluppare una efficace ‘Carbon border Tax’ per orientare tutti i produttori mondiali verso tecnologie più sostenibili“