Covid in Irpinia-112 positivi in provincia ,17 casi a Caposele

Buon Natale ai dipendenti delle cooperative che per anni hanno assicurato un minimo di servizi all’ospedale, che si sono sacrificati, che sono stati impegnati per l’emergenza Covid subendo conseguenze per la propria stessa salute e che a fine anno dovranno andar via senza riconoscimenti.

Buon Natale a tutti gli operatori sanitari che fanno fino in fondo il proprio dovere, nell’interesse di tutti i cittadini, sobbarcandosi anche il lavoro dei colleghi andati in pensione e mai sostituiti.

Buon Natale ai ricoverati in UTIC che rischiano di non poter essere più curati se si guastano le apparecchiature che è noto da anni non possono essere riparate, senza che si decida di acquistare le nuove.

Buon Natale al Direttore Generale che sta per riscuotere (determina n. 8371 del 17/12/2021) € 47.222,89 lordi per i risultati di gestione del periodo 2016/2019; nel 2020/2021 i risultati saranno ancora migliori…

Buon Natale agli organi regionali di valutazione.

Buon Natale ad amministratori e politici che affronteranno i problemi della salute.

Buon Natale ai mezzi di informazione che seguono questi problemi.

Buon Natale a me, che mi sono concesso questo piccolo sfogo.

Buon Natale a tutti.