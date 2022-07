Congresso Nazionale del PSI, Maraio rieletto segretario

“Abbiamo provato a costruire un progetto, un’idea di territorio e di sviluppo per le imprese delle aree interne della Campania”. Gennarino Masiello, presidente di Coldiretti Benevento e leader regionale della principale organizzazione agricola, commenta l’esito del voto che ha portato all’elezione di Pino Bruno alla presidenza della neonata Camera di Commercio Irpinia Sannio.

“Un ringraziamento sentito va a Piero Mastroberardino – sottolinea Masiello – per essersi messo a disposizione di un progetto realizzato dalle rappresentanze di più settori produttivi e di entrambe le province, mettendo insieme agli inizi di luglio Confindustria Benevento e Avellino, Coldiretti Benevento e Avellino, CNA Benevento ed Avellino e CIA Benevento ed Avellino, a cui si sono poi aggiunti Cisl, Confcooperative, Confesercenti e ABI.

Prendiamo atto che questo progetto ha dovuto lasciare spazio a chi aveva avviato con noi questo ragionamento e poi per strada si è defilato, senza dire niente, senza comunicarlo ai suoi primi interlocutori, senza argomentare le motivazioni, ma andando solo alla ricerca del diciottesimo voto. E’ evidente che non c’è un progetto, come dimostrano le prime dichiarazioni, dove il nuovo presidente appare addirittura sorpreso di aver avuto l’appoggio della sua stessa organizzazione in una provincia diversa. Qualcosa non è andato per il verso giusto, ma confidiamo che prima o poi una spiegazione emerga. Io credo invece fermamente nel valore di una stretta di mano, come ho fatto con il presidente Vigorito e con i presidenti delle altre associazioni di categoria, imprenditori affermati e affidabili”.