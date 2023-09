Confesercenti Avellino: consumi famiglie irpine in calo, si prospetta autunno difficile

“Il carovita continua a frenare i consumi, determinando preoccupazione per il futuro, tra gli operatori commerciali e tra le famiglie irpine”. Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti.

“I mesi estivi – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – consegnano purtroppo un risultato negativo per le attività del territorio, in linea con l’andamento nazionale, anche se con modalità più marcate nelle aree interne del Paese, come la nostra.

Non sono bastati, dunque, i saldi e le vendite promozionali a dare una boccata d’ossigeno al settore. L’erosione del potere d’acquisto e dei risparmi infatti inizia ad incidere non più soltanto sul volume delle vendite, ma anche sui budget. Insomma non diminuisce unicamente la quantità di prodotti che i consumatori portano a casa, a causa dell’inflazione, ma si riduce anche la disponibilità di risorse da utilizzare per gli acquisti quotidiani.

A confermre il trend è lo studio commissionato da Confesercenti al Centro Europa Ricerche, dal quale emerge che se non ci saranno inversioni di tendenza, nel secondo semestre del 2023 si registrerà nel Paese un calo dei consumi pari a 3,7 miliardi, rispetto ai primi sei mesi dell’anno.

A seguito della frenata del secondo semestre, a fine anno la crescita complessiva della spesa delle famiglie dovrebbe attestarsi sulla soglia del +0,8%, contro il +4,6% dello scorso anno. A penalizzare le scelte di consumo una combinazione di fattori. In primo luogo, il lungo periodo di alta inflazione, che ha ridotto la capacità di spesa degli italiani: il rientro è meno veloce di quanto atteso, con un aumento tendenziale dei prezzi che ad agosto risultava intorno al 5,4%. All’erosione del potere d’acquisto si aggiunge quella dei risparmi, utilizzati dalle famiglie nella prima fase dell’aumento dei prezzi per mantenere i livelli di consumo precedenti: un margine di manovra che, dopo quasi due anni di corsa dei prezzi, si è ormai fortemente ridotto.

A rallentare i consumi anche l’aumento dei tassi di interesse portato avanti dalla BCE, ormai giunta al decimo rialzo consecutivo, che purtroppo influenza negativamente la capacità di spesa delle famiglie, in particolare di quelle con un mutuo a tasso variabile, impattando sulla crescita complessiva dell’economia. L’aumento dei tassi di interesse arriva inoltre in un quadro di rapido peggioramento dell’economia. I fattori propulsivi della ripresa post pandemica si stanno spegnendo, con un forte indebolimento, in particolare, degli impulsi provenienti da esportazioni e investimenti, il cui contributo alla crescita del PIL è in calo.

La variazione del Prodotto interno lordo torna quindi a dipendere in massima parte dalla dinamica dei consumi, purtroppo in rallentamento. E i più recenti indicatori ormai segnalano una preoccupante fase di pre-recessione”.

“Invertire la tendenza è ancora possibile, come ci dicono gli esperti, – conclude Marinelli – ovviamente con interventi mirati del governo, ma occorre agire tempestivamente. Come sollecitato da Confesercenti nazionale la via maestra è la detassazione delle tredicesime, che può garantire un temporaneo rimpinguamento dei portagogli dei cittadini, ma a lungo termine serviranno interventi strutturali”.