“C’era una volta- Vasco Francesco Fonnesu”, premiata Maria Sofia Ortu alla XXXI edizione del concorso di letteratura per ragazzi

La scrittrice arianese ha ricevuto la ‘Segnalazione Particolare della Giuria’ per il suo ultimo libro, ‘Il Segreto di Mattia’, edito da Polis Sa Edizioni

La premiazione si è svolta a Monterchi, in provincia di Arezzo.

Un nuovo riconoscimento per la scrittrice arianese Maria Sofia Ortu. Il suo ultimo libro, ‘Il Segreto di Mattia’, edito da Polis Sa Edizioni, è stato premiato nell’ambito della XXXI edizione del Concorso Nazionale di Letteratura per ragazzi “C’era una volta – Vasco Francesco Fonnesu” Sezione 2 – Testi editi. Maria Sofia Ortu con il suo ultimo lavoro ha ricevuto la ‘Segnalazione Particolare della Giuria’. La premiazione si è svolta a Monterchi, in provincia di Arezzo. ‘Il Segreto di Mattia’, già vincitore della Menzione Speciale della Giuria nell’ambito del Premio Costa d’Amalfi Libri 2023, è una fiaba che affronta in modo delicato il tema del bullismo.