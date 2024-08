Castello Normanno: si aprono i cancelli. Domani l’inaugurazione dei camminamenti

Lunedì 5 agosto alle ore 21,30 appuntamento ad Ariano Irpino per il concerto del Maestro Paolo Vivaldi “Il suono dell’immagine”. Il compositore di fama internazionale si esibirà presso il prato della Villa Comunale per regalare al pubblico le melodie delle più celebri colonne sonore della cinematografia mondiale da Rota a Morricone e Sakamoto.

L’attesissima esibizione dell’artista che dalla sua postazione al pianoforte sarà affiancato dal violino di Prisca Amori e dal violoncello di Kyungmi Lee. Soddisfatto il direttore artistico dell’Estate Arianese Gianluca di Furia: dopo Nicola Piovani presentiamo ad Ariano un ulteriore nome illustre e di prestigio.

“In continuità con il concerto del Maestro Nicola Piovani della scorsa estate sono lieto di poter annunciare la presenza, nel cartellone dell’Estate Arianese, del concerto del Maestro Paolo Vivaldi, uno dei più autorevoli compositori di colonne sonore per Fiction TV, film e TV movie”. Così il direttore artistico di Bella! Ariano 2024 – “Respiro d’Estate” Gianluca di Furia.

“Al suo fianco due eccellenti strumentiste: Prisca Amori al violino e Kyungmi Lee al violoncello. Le musiche di Nino Rota, Morricone, Sakamoto e dello stesso Vivaldi saranno eseguite nel concerto “Il suono dell’immagine“.

Il prato della Villa Comunale sarà la scenografia immaginifica di una pluralità di universi e storie raccontate dalla cinematografia mondiale. Parole e musica si incontreranno in una danza suggestiva. Ariano Irpino propone pertanto un viaggio attraverso i capolavori di questi grandi maestri attraverso i loro brani per il cinema. Un legame che li unisce in una epicità che ha esaltato pellicole celebri.

Ogni brano verrà introdotto dal Maestro Vivaldi che spiegherà brevemente le peculiarità e caratteristiche espressive di queste note legate alle immagini. Al Violino Prisca Amori che ha collaborato per anni con il Maestro Morricone e molti altri grandi compositori di colonne sonore; affiancata da Kyung-Mi Lee violoncellista di grande prestigio e esperienza che pure vanta una collaborazione con il Maestro Morricone e altri autori.

Il Maestro Paolo Vivaldi, è arrangiatore e compositore di colonne sonore per il cinema e la televisione: si è occupato spesso anche dell’orchestrazione delle sue composizioni curandone la direzione orchestrale durante la registrazione. Nella sua lunga filmografia annovera pellicole quali “Maternity Blues” di Fabrizio Cattani (2011), presentato alla 68° Mostra del Cinema di Venezia e “Non essere cattivo” di Claudio Calligaris (2016), per i quali ha ricevuto il Premio Colonnesonore, rispettivamente nel 2012 e nel 2016.

Vivaldi ha anche ricevuto il Premio Sonora, unico riconoscimento italiano e internazionale esclusivamente dedicato ai compositori di musiche da film, patrocinato tra gli altri dalla Presidenza della Repubblica Italiana, per la colonna sonora del film “Il sorriso dell’ultima notte” di Ruggero Cappuccio (2007), per la miglior colonna sonora sezione fiction della miniserie in due puntate “Rino Gaetano” di Marco Turco (2008), per la colonna sonora del film RAI “Edda Ciano e il Comunista” (2011), per la colonna sonora sezione fiction della miniserie in due puntate “L’Olimpiade Nascosta” (2012) e per la fiction tv “Adriano Olivetti – La forza di un sogno”(2014).