Bella!Ariano 2022! L’Estate Arianese prosegue con l”Ariano folk festival 2022”– dal 17 al 21 agosto – Ordinanza per regolamentare il traffico

Proseguono gli eventi nell’evento dell’Estate Arianese 2022, on la XXVI edizione dell’Ariano Folk Festival che si svolgerà dal 17 al 21 agosto in Piazza Enea Franza – località Calvario, che conferma la sua fama di essere tra i più interessanti appuntamenti europei dedicati alla world music.

Ma non è solo musica, ma un vero e proprio progetto culturale, una miscellanea di attività che puntano a coinvolgere non solo il pubblico affezionato, ma anche tutti coloro che non hanno ancora vissuto l’esperienza del Folk Festival.

Per l’occasione, con Ordinanza della Polizia Municipale n. 43/2022 è stato disposto:

1. dal 13 al 23 agosto 2022 il divieto di transito e sosta veicolare, con rimozione, sulla piazza E. Franza;

2. dal 16 al 22 agosto 2022 il divieto di transito e sosta lungo la via E. Franza e traversa Marconi;

3. dal 16 al giorno 22 agosto 2022, dalle ore 20.00 alle ore 06.00, il divieto di transito e sosta lungo la via Calvario, mentre dalle ore 06.00 alle ore 20.00 è consentito il transito lungo la medesima via, con passaggio al liv. -1 del parcheggio “Silos Calvario”, in direzione di via Mancini;

4. la sospensione dell’attivazione della ZTL istituita in p.zza Plebiscito, dal giorno 16 al giorno 22 agosto 2022.

Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito https://www.arianofolkfestival.it/