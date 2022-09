Avviati i lavori di manutenzione straordinaria nelle contrade di Ariano Irpino

Con decreto del 14/01/2022 il Ministero dell’Interno riconosce alla città di Ariano Irpino, per l’annualità 2022, 125.000,00 euro per lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali.

La scelta dell’Amministrazione Franza sulla loro destinazione e impiego cade, nuovamente, sulle contrade e sulle strade rurali di Ariano.

Dopo l’intervento in località Creta, sono dodici, questa volta, le contrade interessate dalle opere di manutenzione straordinaria del manto stradale: C.da Anselice, Camporeale, Cariello, Piano di Zona 78 alloggi, San Felice – Ottaggio, Grignano, Maddalena, Palazzisi – Cervo, Tranzano – Patierno.

“So bene” – afferma il Sindaco – “che tutte le 90 contrade di Ariano rivendicano disagi da anni e tutte le contrade meritano rispetto. Questa è solo una prima trance di lavori. Non vi è una sola contrada che non sia stata presa in considerazione per i prossimi lavori.”

Più interventi dislocati sul territorio che ottimizzano le risorse disponibili, alleviano i disagi in tempi brevi e garantiscono, nei punti nevralgici e maggiormente colpiti, la minima transitabilità.

Conclude Franza: “Lavoriamo e lavoreremo su ogni fronte per agire in concretezza, come per Creta, per tutto il territorio. Le vostre priorità sono le mie priorità!”

Ultimi sforzi per la ditta esecutrice, nei prossimi giorni, per concludere il rifacimento del manto stradale nelle ultime tre contrade in lista.