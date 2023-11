Associazione Sante Spine – Parte il tesseramento 2024

Finalmente è giunto il momento di ritornare in campo per il GSA che domani 19 novembre ore 19.00 a Cerreto Sannita incontrerà il CUSANO VOLLEY.

Gli atleti arianesi , allenati da Giulio Filomena e Nico Medici, hanno svolto una lunga e accorta

preparazione che ha prodotto una positiva forma sia fisica che tecnica.

Nella prima uscita il GSA presenterà una squadra rinnovata e come sempre con tanti under in elenco.

La partenza di diversi atleti titolari, che sono all’estero per motivi di studio, ha reso necessario rinnovare il roster. Sono giunti a rinforzare l’organico gli esperti Luigi Guardabascio e Roberto Caso che insieme a Giulio Santosuosso rappresentano il valore aggiunto di un gruppo di buon livello. La formazione sarà gestita in regia dal giovanissimo Marco Molinario che con Luigi Schiavo, Matteo Ninfadoro ( fresco di convocazione in Selezione Regionale ) e Marco Caso completeranno lo start seven titolare.

I tecnici del Tricolle porteranno in panchina una schiera di under 14 di sicuro valore che in questo campionato troveranno l’occasione per maturare e fare una buona esperienza nel confronto con giocatori senior.

A Cerreto Sannita, quindi, con la prerogativa di fare risultato pieno, per iniziare a costruire una mentalità vincente e per inaugurare nel migliore dei modi un progetto di prospettiva condiviso

con lo sponsor CENTRO MINERVA RIABILITAZIONE.