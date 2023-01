Ariano-La Polizia ha denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto pluriaggravato due cittadini macedoni

Questa l’ordinanza firmata dal sindaco Enrico Franza:

Premesso che la Società Alto Calore Spa ha comunicato, in data 24/01/2023, un guasto idrico alla conduttura principale causando la sospensione idrica nel territorio comunale, che la medesima Società ha comunicato, altresì, per le vie brevi che la predetta sospensione si prolungherà anche per la giornata di oggi 25 gennaio 2023, che la sospensione idrica, non potendo garantire l’uso di acqua corrente all’interno degli edifici scolastici, comporta notevoli disagi agli utenti scolastici.

Considerato l’urgenza di disporre la chiusura degli edifici scolastici per l’intera giornata di oggi mercoledì 25 gennaio 2023 al fine di evitare lo svolgimento delle attività in precarie condizioni igienico-sanitarie.

Ritenuto, per quanto su esposto, in via cautelare, di dover adottare tutti i provvedimenti in relazione all’urgente situazione, in quanto sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento urgente e cautelare per la chiusura degli istituti indicati in oggetto per la giornata di oggi 25 gennaio 2023.

Visto l’articolo 50 Tuel approvato con il D. Lgs n. 267/2000 e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare il presente provvedimento.

Ordina la chiusura, a titolo cautelativo, di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata di mercoledì 25 gennaio 2023.

Dispone che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia resa pubblica mediante affissione l’affissione all’Albo Pretorio del Comune. Dispone, altresì, che copia del presente provvedimento sia trasmessa : alla Prefettura di Avellino.