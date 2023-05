Ariano aderisce alla Giornata Internazionale contro l’Omofobia del 17 maggio 2023

È in programma domani – martedi 16 maggio -, alle ore 10.00, presso il Palazzo della Cultura di Avellino (corso Europa-Biblioteca Provinciale), la Conferenza Stampa di presentazione della rassegna fotografica ‘’OttoperOtto. Otto fotografi otto racconti’’.

Parteciperanno il coordinatore tecnico scientifico del Museo Irpino e della Biblioteca Provinciale S. e G. Capone Giovanna Silvestri e il coordinatore della rassegna Antonio Bergamino.

Otto fotografi, diversi per personalità, esperienze e stile narrativo, esporranno per otto mesi, da Maggio a Dicembre 2023, i propri racconti nelle sale espositive della sezione Archeologica del Palazzo della Cultura, in un percorso suggestivo e in costante dialogo tra antico e contemporaneo.

Fotografia, ma anche workshop, presentazioni e incontri tra autori, operatori e appassionati, nel corso dei quali saranno indagate e raccontate le emozioni e le sensazioni, le regole e le tecniche che sono dietro una fotografia d’autore.

Un’occasione unica dunque per conoscere, approfondire e scoprire l’arte dell’immagine, anche detta l’ottava arte!

OttoperOtto inaugura Giovedì 18 Maggio, Giornata Internazionale dei Musei, alle ore 17.00 con la mostra fotografica ‘’Narciso’’ di Ortensio Zecchino, un percorso fatto di immagini, di città frenetiche e caotiche che tuttavia nella propria immagine riflessa nelle acque, proprio come Narciso, sembrano ritrovare una nuova dimensione poetica.

Da Venezia, incanto del mondo intero, agli squarci di San Pietroburgo, come per marcare l’antico legame che unisce le due città, passando per Firenze e Roma, fino ad arrivare alle straordinarie vestigia romane e rinascimentali di Tivoli e di Capri.

Otto per otto proseguirà poi, con un appuntamento al mese, fino al 31 dicembre 2023.

La rassegna, coordinata da Antonio Bergamino, è promossa dalla Provincia di Avellino con il coordinamento tecnico-scientifico del Museo Irpino e della Biblioteca Capone.

PROGRAMMA

Ortensio Zecchino

Narciso

18 maggio/03 giugno

Franco Sortini

La Citta’ Immaginata

10 giugno/30 giugno

Aldo Marrone

Terra di vino, terra divina

12 luglio/29 luglio

Antonio Bergamino

Spigoli sghembi…forse in salsa teatrale

9 agosto/30 agosto

Nico Iannaccone

Fattore C

15 settembre/30 settembre

Federico Iadarola

Da Luzzara a Porto Tolle, viaggio lungo il Po

9 ottobre/30 ottobre

Sergio Riccardo

Sharks secrets

17 novembre/30 novembre

Donatella Donatelli

Be That Woman – Mythological symbol

9 dicembre/31 dicembre