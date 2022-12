Angelo Flammia(Comitato SAT)”L’inerzia al comando: perché non si riattivano i PIP?”

Nel corso degli ultimi anni, in provincia di Avellino, sono stati costruiti con i soldi dello Stato, un centinaio di Piani di insediamenti produttivi (PIP). Questi Piani hanno avuto un costo molto alto per l’esproprio delle terre agricole e la costruzione delle varie strutture, da quelle viarie a quelle idriche, a quelle elettriche, ecc. L’obiettivo di questi Piani era molto interessante: dovevano servire ad attivare impianti industriali, a valorizzare risorse locali, a creare lavoro. Tutte le speranze, però, sono risultate nulle, in quanto, nella stragrande maggioranza, tali Piani sono rimasti vuoti e abbandonati al degrado; in alcuni di essi sono stati costruiti dei capannoni, che, in buona parte, sono rimasti vuoti o destinati e semi-magazzini. Basta fare un percorso nei vari Comuni della provincia per rendersene conto. Rispetto a questa situazione estremamente imbarazzante la classe dirigente, a tutti i livelli, è stata apatica e nullafacente. Intanto la situazione economica e sociale del territorio si è ulteriormente aggravata: la disoccupazione è aumentata, i servizi civili sono ulteriormente decaduti, i giovani, compresi i laureati, sono stati costretti ad andare via, a fare lavoretti precari e mortificanti. A questo punto serve una svolta politica e culturale straordinaria: gli amministratori di ogni livello, comunali, provinciali, regionali e nazionali, devono svegliarsi e creare un comitato per la utilizzazione e valorizzazione delle strutture esistenti e delle potenzialità del territorio. Sulla questione è opportuno che vengano coinvolti i sindacati, le organizzazioni industriali, le strutture tecniche, a cominciare dal consorzio ASI. Non è assolutamente accettabile che le strutture costruite e disponibili restino abbandonate e, nel frattempo, le imprese italiane vadano ad investire altrove. Da Senatore, agli inizi del 2000, pur stando all’opposizione, riuscii a portare nel nostro territorio, tra le altre, anche la Commissione per l’industria del Senato, per affrontare la questione e riuscii anche, tramite un manager milanese, Nicola Olivieri, a far venire nel nostro territorio degli industriali del Nord, che manifestarono un notevole interesse. L’iniziativa ebbe successo, ma col passare del tempo tutto è svanito perché, nel nostro territorio, gli interessi della classe dirigente (?) sono stati altri. Mi auguro che ora , con la costruzione di un comitato attivo, si determini una svolta e non resti al comando l’inerzia!