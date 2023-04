Al Palasport di Ariano Irpino-GSA,insieme per non dimenticare

Giovedi 6 aprile : sono accorsi numerosi per ricordare il prof. Gerardo Filomeno gli atleti e le atlete che tra gli anni 1990 -2000 furono protagonisti di importanti avventure agonistiche in ambito regionale e nazionale con i colori del GSA PALLAVOLO ARIANO.

A vent’anni dalla scomparsa di Gerardo, i suoi allievi si sono riuniti in un momento di raccoglimento al Palasport di Via Cardito per rinnovare il senso e l’importanza dei valori educativi ricevuti dal loro maestro.

L’incontro dopo una premessa caratterizzata dall’emozione, ha lasciato spazio, come sarebbe piaciuto a Gerardo, ad una festa sportiva con un Torneo di Volley e Sitting Volley tra generazioni di diverse età.

Una serata all’insegna della consolidata amicizia con tante persone convenute a rinnovare iI legame che ha unito e continua ad unire tutti coloro che hanno vestito la maglia del GSA Ariano.

L’evento ha visto celebrare una figura unica e speciale che attraverso il suo operato ha lasciato.

In eredità un progetto sportivo dalle caratteristiche pedagogiche che vede al centro l’essere umano e non i risultati.