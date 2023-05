Aiuti alle popolazioni dell’Emilia-Romagna, parte la raccolta di beni da parte della Provincia-Il presidente Buonopane: “Doveroso il nostro contributo”

Il senato ha messo in chiaro che l’autonomia differenziata messa in campo da Calderoli trasferisce eccessive risorse al Nord, non riduce le disuguaglianze, anzi le acuisce rendendole irreversibili. Renderebbe complicata l’erogazione delle pensioni, ridurrebbe i fondi per l’istruzione e la sanità, settori già in agonia nel Meridione. Inoltre i LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) vagheggiati da Calderoli e dal Governo Meloni, quale contrappeso alla messa in atto dell’autonomia differenziata, sarebbero privi di fondi necessari a finanziarli, lasciando il Sud ancor più povero e privato dei diritti di cittadinanza. Il merito di aver messo in chiaro i numeri del furto operato con destrezza dalla Lega, va riconosciuto ai tanti eroi civili del nostro tempo, quali: Massimo Villone, Marco Esposito, Pietro Massimo Busetta, Gianfranco Viesti, Giuliano Laccetti ed altri. Hanno fatto comprendere il meccanismo con il quale la banda bassotti svuota la cassaforte dello Stato, basato sulla spesa storica che premia chi ha servizi efficienti senza colmare il gap socio-economico esistente con il Sud. Il Meridione ha la disoccupazione doppia ed il reddito che è la metà di quello del Nord, ed è il territorio più povero dell’UE. Ogni anno, senza colpo ferire, la finanza pubblica allargata trasferisce al Nord 64 miliardi per i servizi pubblici all’avanguardia e capillarmente diffusi, sottratti alla parte più fragile del paese. Il Meridione rimane a bocca asciutta, non gli è assicurato nemmeno il 34% delle risorse del bilancio pubblico previsti per legge per le infrastrutture reputate insufficienti e obsolete che mortificano la competitività delle piccole e medie imprese sul mercato nazionale e mondiale. Nemmeno il PNRR darà man forte al Sud, inizialmente gli era destinato dall’UE il 70% degli oltre 200 miliardi, poi il governo italiano li ha ridotti al 40% e ora si parla dell’impossibilità del Sud di spendere i denari del PNRR, sui quali vorrebbe esercitare il diritto d’opzione il sindaco di Milano Sala reputando la sua amministrazione capace di metterli a frutto.

L’ultima parola spetta al parlamento ed alla maggioranza di governo devono chiarire se tutti gli italiani meritano l’identico trattamento di fronte alla legge. Se non passa l’autonomia, non sarà un grave danno se Calderoli lascerà la politica.