AIFF 10-Al via la seconda giornata di festival, in attesa dei “Tempi supplementari”

La decima edizione dell’Ariano International Film Festival, in cartellone dal 1° al 7 agosto 2022, si prepara ad accogliere grandi ospiti nella splendida cornice di Ariano Irpino (AV). Obiettivo della kermesse, giunta all’ambita e cruciale doppia cifra, è sempre quello di valorizzare il cinema e la cultura stessa, in ogni sua forma, senza mai prescindere dall’importanza del territorio e di chi lo abita. Ecco perché si propone di coinvolgere attivamente il pubblico, offrendo proiezioni, dibattiti, incontri e laboratori, tutti rigorosamente ad accesso gratuito, e rivolti ad un pubblico eterogeneo. Grande attenzione è riservata ai più giovani (il pubblico di domani).

Due laboratori a tema green, in programma martedì 2 agosto e mercoledì 3 agosto, rispettivamente organizzati dalla Rete WEEC Italia e dalla Delegazione FAI di Avellino. Il primo si intitola Cosa sta accadendo al nostro Pianeta e cosa accadrà se non facciamo nulla per aiutarlo?, e prevede anche lo screening del film 2040 Salviamo il Pianeta, alle ore 10,00 presso la Sala Palazzo Uffici. Il secondo invece, Rispetta e FAI rispettare l’ambiente: il laboratorio del fare e non fare, vede la partecipazione di importanti personalità ed esperti in materia, quali il Capo Delegazione FAI Avellino, Serena Giuditta, il Capo Gruppo FAI Giovani Avellino, Maria Emanuela Miccichè, i Professori Giovanni De Feo e Leonardo Festa. Appuntamento alla Sala Castello, alle ore 10,00.

L’AIFF insieme ai grandi partner del GREEN vuole sensibilizzare i giovani alla salvaguardia dell’ambiente attraverso il cinema.

Ogni giorno, le proiezioni delle 65 opere finaliste, in concorso, partono alle 16, presso l’Auditorium Comunale e il Palazzo degli Uffici. Tra un film in gara e un altro, vengono inoltre presentati i titoli fuori concorso, come Clara e il drago magico dall’Ucraina, Blu38 di Roger Fratter e con Antonella Ponziani, Tempi Supplementari di e con Corrado Ardone e prodotto da Marzio Honorato – entrambi, questi ultimi, seguiti da un dibattito con i talent presenti, e l’atteso Viaggio a sorpresa con Ron Moss, ospite della kermesse e protagonista di un incontro all’Auditorium,domenica 7 agosto alle ore 18,00.

Tra gli altri celebri nomi a calcare il red carpet dell’AIFF, troviamo alcuni degli attori principali di Mare Fuori, Matteo Paolillo, Artem e Antonio Orefice, la bravissima Lorena Cesarini di Suburra, il versatile Adriano Falivene, reduce dal successo di Dignità autonome di prostituzione, la star del giovane cinema italiano, Cristiano Caccamo e il divo americano Ronn Moss.

Domenica 7 agosto è la data prescelta per il loro arrivo ad Ariano Irpino – eccezion fatta per Falivene, che incontra il pubblicogiovedì 4 agosto, alle ore 21,00 presso l’Auditorium Comunale.

Ma le sorprese non finiscono qui, con l’appuntamento dell’AIFF Retrospettive dedicato a Pier Paolo Pasolini, per cui sarà possibile rivivere sul grande schermo le emozioni di Accattone – giovedì 4 agosto, alle 22.30 in Auditorium. Un’occasione unica per omaggiare l’artista nel centenario della sua nascita.

E tornano anche quest’anno le presentazioni di libri, in programma venerdì 5 agosto, nella Sala Museo Civico e della Ceramica: Una volta ancora. L’originale di Stefano Piccirillo (alle 10.30) e Il Ventennio d’oro del Cinema Italiano di Ciro Borrelli, Domenico Palattella e Gianmarco Cilento (alle 17.30).

Infine, sabato 6 e domenica 7 agosto, il pomeriggio si colora e movimenta con Wasama Robot Band: alle ore 17 in Villa Comunale Wasama Creative Factory e Prizmatec Cosplayerincontrano il pubblico. A seguire, due serate di premiazione – con inizio alle ore 21 – e un after party con musica dal vivo (per la sola serata di sabato 6 agosto), a cura di Shakin Tones, Masserie Mystical Solo, Southy-Levelup e il DJ Mastafive in chiusura.

Non resta altro da fare che prendere un calendario e appuntarsi le date: vi aspettiamo all’Ariano International Film Festival dal 1° al 7 agosto 2022… Non mancate!