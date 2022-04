Affidati al Vescovo Melillo i vecchi volumi e reperti trafugati e ritrovati a Roma

Dal mese di aprile prende il via il nuovo servizio per offrire ai giovani irpini e alle imprese del territorio un supporto per entrare nel mondo del lavoro o reclutare profili professionali adeguati.

L’obiettivo della Confesercenti provinciale di Avellino, presieduta da Giuseppe Marinelli, e Mestieri Campania, sede di Avellino, guidata da Luisa De Lisio, agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero e accreditata dalla Regione Campania, è far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro, offrendo pieno supporto e consulenza agli utenti, siano essi privati cittadini, a titolo gratuito, che imprese, con servizi di qualità a costi assolutamente sostenibili.

Alle aziende associate alla Confesercenti viene messa a disposizione una banca dati aggiornata con curricula dettagliati di giovani del territorio irpino, che possa soddisfare gli standard e le mansioni richieste, per la collocazione in azienda. Ai giovani, invece, che decidono di registrarsi, si offre un luogo di incontro con le aziende locali e la possibilità concreta di costruire un’occasione di lavoro nelle propria terra.

Saranno organizzati incontri, con cadenza quindicinale sia per le imprese, che per chi intenda candidarsi alle opportunità disponibili.

A cominciare dal 5 e dal 19 aprile, il primo ed il terzo martedì di ogni mese, presso la sede di Confesercenti, in viale Italia n. 53 ad Avellino (tel. 0825 679256), sarà attivo dalle ore 15 alle 17, uno sportello rivolto agli operatori economici, per un approfondimento sulle opportunità legislative in tema di diritto del lavoro, con un consulente del ramo.

Presso la sede di Mestieri Campania, in Corso Vittorio Emanuele n.76, invece, chiunque sia impegnato nella ricerca attiva di un lavoro, potrà prenotarsi, inviando una e-mail all’indirizzo avellino@mestiericampania.com, per fissare un appuntamento di orientamento, per i giorni 14 e 28 aprile ed in prosieguo ogni secondo e quarto giovedì del mese.