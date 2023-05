Ad un anno dalla scomparsa del Presidente Ciriaco De Mita, il ricordo è ancora vivo e tangibile.

Il percorso politico del Presidente che lo ha portato da Nusco a raggiungere Palazzo Chigi, rimarrà negli annali esempio di infaticabile impegno e dedizione.

“Nulla quaestio” dire che il momento storico fosse diverso, ma quella dedizione può rappresentare uno stimolo anche per i giovani di oggi.

La dipartita di De Mita ha contribuito ad un ulteriore impoverimento, di quel “corpo senza nervi, senza riflessi” che è la politica e quindi il dibattito politico di oggi.

Uno degli ultimi, forse l’ultimo, che utilizzava il pensiero come premessa dell’azione politica e non viceversa.

Uno dei lasciti più importanti è proprio l’invito a riflettere, sempre e comunque.

A sottoporre il proprio pensiero ad un giudizio attento e scrupoloso prima di farlo diventare parola.

“ Se una cosa complessa ti sembra semplice, vuol dire che non l’hai capita.”

Gli insegnamenti di De Mita sono e rimarranno sempre attuali, perché sono il frutto di un pensiero lungimirante.

Patrimonio comune da cui attingere per orientarsi.

Per chi lascia una testimonianza di vita così forte, la morte è solo una “metafora”. MAPS- movimento attivo politico e sociale