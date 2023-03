Ad Ariano il “Raduno Nazionale del Pastore Maremmano Abruzzese”

Rossi: “Grato a Buonopane ma io gravato da altri impegni”

Avellino, 27 mar – “Ho molto apprezzato l’attenzione che il Presidente Buonopane ha dimostrato per la comunità guardiese includendo me tra i collaboratori esterni che lo dovranno supportare in alcuni settori strategici come il Contratto istituzionale di sviluppo “Acqua bene comune”.

Considerati, tuttavia, gli impegni sovracomunali che gravano sulla mia persona, oltre quello già particolarmente oneroso di amministratore di Guardia Lombardi, mi vedo costretto, mio malgrado, a rinunciare all’incarico di collaborazione che il Presidente dell’Amministrazione provinciale ha inteso conferirmi con decreto 44 del 24/03/2023.

Il settore che era stato a me assegnato è di cruciale importanza, in particolare per una provincia come la nostra che presenta non poche criticità in tema di gestione delle risorse idriche. Una condizione, questa, che richiede un impegno che al momento non riuscirei a garantire dando il massimo di me stesso, così come ho sempre fatto quando gli elettori o le istituzioni mi hanno attribuito un incarico.

Sono certo che il Presidente Buonopane, al quale ribadisco la mia riconoscenza, saprà individuare un’altra espressione del territorio altirpino che meglio di me potrà dedicarsi alla tutela di quella che è la risorsa più preziosa di cui dispone la nostra Irpinia.”

È quanto dichiara in una nota il Prof. Francescantonio Rossi, vice sindaco di Guardia Lombardi.