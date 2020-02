Volley – Il GSA vince il derby dell’Ufita

Le atlete del GSA PALLAVOLO ARIANO asd, venerdi 21 febbraio a STURNO, battono per 3-1 la compagine locale dello SPORTIAMO. Un derby molto sentito da entrambe le formazioni scese in campo per stabilire la gerarchia territoriale ma soprattutto per conquistare una posizione di classifica utile in chiave play-off.

Nel primo set le atlete allenate da coach Checa si fanno sorprendere dall’entusiasmo delle padroni di casa che sorrette dal calore del pubblico riescono a chiudere 25-21.

Il resto della gara vede le arianese concentrate e decise ad imporsi nel confronto con le sturnesi.

Sistemato l’equilibrio in ricezione ed utilizzando un servizio tattico, la gara viene controllata dal GSA che gestisce il gioco con sicurezza e conquista una vittoria netta per 3-1.

Un buon risultato che porta il team del Tricolle a guardare con ottimismo al prossimo impegno in casa con il GREEN VOLLEY di Atripalda.