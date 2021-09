Vittorio Melito sull’ Osservatorio permanente della Salute:”Adesso al lavoro per la salute di tutti”

Nella seduta dell’8 settembre il Consiglio comunale ha approvato il regolamento dell’Osservatorio permanente della Salute e ne ha eletto componenti, insieme al Sindaco, i consiglieri Marcello Luparella ed Andrea Melito, nonché gli esterni Michele Gelormini, Luigi Melito ed il sottoscritto.

Anzitutto ringrazio per la fiducia accordatami e per le espressioni di stima ricevute da tutti gli intervenuti.

Ci sono state polemiche e divergenze di vedute tra maggioranza ed opposizione, soprattutto sul numero dei componenti. Non posso e non voglio entrare nel merito; il regolamento infine approvato è conforme alla bozza da me sottoposta ad inizi agosto al presidente del consiglio per dare impulso alla discussione, poi sviluppatasi e conclusasi senza un esito concorde. L’Osservatorio dovrà essere un organismo agile, operativo, non dedicato soltanto ad attività di studio e consultazione. Al di là del numero di componenti effettivi, l’Osservatorio avrà bisogno di ausili e collaborazioni – cui sarà aperto e che solleciterà – per poter meglio conoscere la situazione ed adempiere ai propri compiti di verifica dei problemi esistenti e di proposta e stimolo per la loro soluzione.

Adesso, ferme restando le opinioni di ognuno sulla gestazione dell’organismo, esso è nato: è il momento di mettersi al lavoro, sicuramente il Sindaco procederà presto alla prima convocazione.

L’Osservatorio non è strumentale a nessuna posizione politica, ma soltanto alla tutela e salvaguardia della salute dei cittadini. Sono certo che questo è il pensiero di tutti i componenti e l’auspicio dell’intero Consiglio comunale.

Voltiamo pagina e rimbocchiamoci le maniche!