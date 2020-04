Vittorio Melito :”Dottoressa Morgante perchè i fondi stanziati non li utilizza per Ariano Zona Rossa?”

Partendo dall’articolo di “La Repubblca” di oggi, di cui alleghiamo il link, Vittorio Melito propone questi spunti: In zona rossa i contagiati, anche asintomatici, si cercano con tamponi di massa.

Consentitemi di aggiungere un’altra considerazione.

Con delibera del Direttore Generale n. 393 in data 18.3.2020 la ASL di Avellino ha impegnato € 438.803,57 per lavori di somma urgenza per la realizzazione della nuova unità di rianimazione e terapia intensiva per l’emergenza Covid-19 presso l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi.

Poiché fortunatamente non sembra più esserci alcuna premura di realizzare nuovi posti di terapia intensiva, soprattutto nell’Alta Irpinia rimasta quasi indenne dalla pandemia, non sarebbe il caso di destinare quei fondi, stanziati tre giorni dopo l’imposizione alla città di Ariano Irpino del regime di zona rossa, alla risistemazione di un ospedale invece devastato dal coronavirus? Per esempio, per trasferire l’area Covid nell’ala vecchia, per creare in pronto soccorso e radiologia percorsi rigidamente differenziati tra pazienti Covid e non Covid, o per acquistare una TAC da utilizzare solo per i primi? O anche soltanto per fare indagini epidemiologiche più approfondite, con più tamponi, test o quel che serve?

Attenzione e priorità alla “zona rossa” si dimostrerebbero anche così.

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/04/20/news/coronavirus_a_vo_la_fotografia_del_contagio_il_43_2_sono_asintomatici-254527783/?fbclid=IwAR2Mh1eAW9AfCTEcx1OPRTMFPPfoDLDlh-9tgFLGiDSoFLQdY8FegD89fuw