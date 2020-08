Verso le Amministrative – Tiziana Fodarella, Ariano Futura:”Il mio impegno per la cittadinanza”

Il cittadino e la politica, aspettative, obiettivi.

L’incontro con uno dei candidati (in questa caso una candidata) evidenzia la volontà della cittadinanza, nelle sue varie espressioni, a dire la propria, a dismettere il silenzioso e a volte il tacito assenso alle scelte della politica.

Interlocutrice è TIZIANA FODARELLA, presente nella lista civica ARIANO FUTURA aderente alla coalizione che sostiene Enrico Franza quale candidato Sindaco.

Chi è Tiziana Fodarella? Una self-made woman?

Si, lavoro nel campo dell’abbigliamento; disegno e produco. Ambisco a crescere nel settore ma Covid e burocrazia hanno rallentato l’iter. Il carattere deciso mi porta a dire che non mollerò!

Cosa o chi ti ha spinto a scendere in campo, a competere nella tornata elettorale?

Sono stata ovviamente contattata e mi sono sentita considerata. Accolta. Accettata alla pari. Questo ha fatto emergere la coscienza, la consapevolezza di poter offrire alla cittadinanza la mia cultura, le mie capacità. Il mio essere.

Sei componente di una lista civica che, con altre anche di partito, sostiene un candidato. Il Civismo, dunque, alleato della politica o civismo che soppianta la politica?

Alleato della politica no, non mi piace. Preferisco la seconda parte: il civismo soppianta la politica.

Perché?

La politica dei partiti è davvero necessaria, importante?

Tiziana Fodarella si candida per il possibile numero di preferenze oppure per?

Mi candido, come dicevo, per aver ricevuto la proposta ma ho coltivato da sempre l’dea di arrivare in alto. Dove? Chissà. Condizione fondamentale: conservare il mio essere onesta, corretta, trasparente, semplice.

Tiziana Fodarella e Ariano Irpino: cosa conosci e cosa non conosci della tua comunità?

Il mio vissuto non mi ha consentito di conoscere l’orografia, la geografia della città. Ho vissuto rapporti interpersonali per lavoro con molti cittadini arianesi. Ciò mi ha permesso di conoscere, almeno per quanto attiene alle persone incontrate, alcuni aspetti peculiari: il cittadino è stanco di bugie, vuole onestà intellettuale. Ha timore di esternare le proprie esigenze, le proprie aspettative. Il cittadino arianese vuole essere coccolato..

Quindi il civismo che rende ‘’umana’’ la politica..

Chissà, forse..

Tiziana Fodarella è sposata?

No. Forse colpa della pandemia..(come si scrive una risata?..)

C’è un accordo pre-elettorale tra le varie anime della coalizione, viste le problematiche emerse dopo la tornata elettorale del 2019?

Non conosco i dettagli ma per quanto mi è dato sapere, l’accordo c’è..

Tiziana Fodarella e la gara (guerra) per le preferenze, sia all’interno della lista di appartenenza sia nella coalizione..

La risposta, è semplice. Vivrò la competizione da osservatrice, non intendo lottare, guerreggiare per conseguire voti in più.

Il rapporto con la Covid, con le sue implicazioni..

Ho fatto il tampone durante lo screening, con rabbia verso il contagio, verso la considerazione che tutti hanno avuto nei riguardi di Ariano Irpino e dei suoi abitanti..

Rabbia verso il virus?!..

..sì. Per il marchio di appestati che ci hanno riversato addosso. Non condanno la gestione dell’emergenza sanitaria. La giustifico, non si poteva fare diversamente, è stato fatto tutto il possibile. Non credo possa ripetersi quanto avvenuto. Almeno spero.

Grazie e in bocca al lupo.

Grazie a voi e viva il lupo.