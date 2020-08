Verso le amministrative – La Vita candidato sindaco per PD e Sinistra Italiana

Dal comitato “La Vita Sindaco”, riceviamo e pubblichiamo:

L’avvocato Giovanni La Vita è stato indicato dal coordinamento del Partito Democratico di Ariano e dalla segreteria di Sinistra Italiana, come candidato Sindaco della coalizione. La Vita ha preso in piena considerazione la proposta, che è stata fatta propria anche da una folta rappresentanza del civismo arianese, da Italia Viva, dai movimenti ambientalisti, suscitando anche l’entusiasmo del cosiddetto Terzo Settore, del quale l’avvocato è uno storico e fiero appartenente. Ad Ariano c’è stato unanime consenso alla candidatura di Giovanni La Vita anche in virtù delle battaglie civili che ha sostenuto in prima persona e in particolare, quella per la chiusura della discarica di Difesa Grande, per l’affare degli impianti di energia eolica e per lo sforzo profuso nel Consiglio Comunale di Ariano contro la corruzione e a favore di una politica idonea a sostenere le classi più disagiate, nonché all’impegno affinché si realizzi, finalmente, uno sviluppo compatibile con le risorse del territorio. La coalizione è disponibile al contributo di ulteriori forze politiche che si professano antifasciste e antirazziste.