Verso le Amministrative – I 5 Stelle a sostegno dell’ex sindaco Franza

Il Movimento 5 Stelle di Ariano Irpino all’unanimità ha deciso di sostenere la candidatura a Sindaco di Enrico Franza.

Al centro della proposta politica ci saranno i temi dell’ambiente della salute del lavoro e della trasparenza amministrativa. «Il comune di Ariano Irpino, nel prossimo futuro, ha bisogno di una forte operazione di risanamento del bilancio comunale, di riduzione delle tasse e di decoro urbano. Vi è bisogno- si legge in una nota del M5S- inoltre, di un coraggioso piano di assunzioni. I numerosi pensionamenti hanno ridotto all’osso l’organico comunale, passato dalle oltre 115 unità nel 2014, alle attuali 85, con gravi ripercussioni sui servizi e sulla funzionalità dell’ente. Solo una lotta senza quartiere al clientelismo potrà consentire di attirare ad Ariano le migliori energie per rendere la macchina amministrativa competitiva ed al passo con le nuove sfide. Ringraziamo Gianbattista Capozzi, nostro capolista, per la responsabilità dimostrata con fatti concreti. La città di Ariano Irpino chiede con forza l’unità ed il Movimento 5 Stelle, compattamente, ha saputo dare una risposta chiara a questa esigenza. La compagine politica che sostiene la candidatura di Franza è ampia e parte dall’esperienza di forte cambiamento della scorsa consiliatura. Il guanto di sfida alla vecchia politica, ad un centrodestra lacerato e diviso, è lanciato. La nostra proposta è l’unica che potrà garantire stabilità amministrativa e certezza di governo per la nostra città nei prossimi 5 anni. Chiediamo a tutti i cittadini di sostenere questo ambizioso progetto che è destinato a risollevare finalmente le sorti di Ariano Irpino, dando garanzia amministrativa, disponibilità e vicinanza a tutti i cittadini arianesi».