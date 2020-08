Verso le Amministrative – Enrico Franza candidato sindaco con quattro liste collegate

La coalizione sarà formata da Ariano Futura, Democratici per Ariano, Movimento Cinque Stelle e Partito Socialista Italiano. Ufficializzata la candidatura alla carica di sindaco di Enrico Franza. Per lui il sostegno di quattro liste, il cui deposito è avvenuto questa mattina presso il Comune di Ariano Irpino.

Sono sessantaquattro in totale i candidati al consiglio comunale che sostengono Franza nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020.

Nel dettaglio:

LISTA PARTITO SOCIALISTA ITALIANO:

1) Carmine (detto Nicola) Russolillo;

2) Roberto Cardinale;

3) Giuseppe Albanese;

4) Luigi Covotta;

5) Mary Pierpaola D’Agostino;

6) Michele De Gruttola;

7) Francesca Di Gruttola;

8) Massimiliano Alberico Grasso;

9) Patrizia Grasso;

10) Moreno Li Pizzi;

11) Giuseppe Lo Conte;

12) Carlo Mazzarella;

13) Federica Melito;

14) Annalisa Memoli;

15) Francesco Pio Sollazzo;

16) Veronica Tarantino.

LISTA MOVIMENTO CINQUE STELLE:

1) Giovambattista Capozzi;

2) Maria Teresa Grasso;

3) Luca Orsogna;

4) Pina Iannarone;

5) Giovanni Massaro;

6) Laura Molinario;

7) Andrea Lo Conte;

8) Michela Pucci;

9) Antonio Terranera;

10) Michela Cardinale;

11) Toni La Braca;

12) Lucia Monaco;

13) Antonio Di Iesu;

14) Viola Vitillo;

15) Fernando Dell’Infante;

16) Costanza De Gruttola.

LISTA ARIANO FUTURA:

1) Pasqualino Molinario;

2) Franco Caso;

3) Simona Clericuzio;

4) Gianluca De Gregorio;

5) Carmine De Lillo;

6) Tiziana Fodarella;

7) Giovanni Marinaccio;

8) Andrea Melito;

9) Iolanda Paglialonga;

10) Valentina Pietrolà;

11) Nicola Gennaro Pratola;

12) Virgilio Prebenna;

13) Florinda Ruzza;

14) Antonio Schiavo;

15) Moreno Schiavo;

16) Elvira Sicuranza.

LISTA DEMOCRATICI PER ARIANO

1) Daniele Caraglia;

2) Loredana Caruso;

3) Laura Cervinaro;

4) Giuseppe Flammia;

5) Antonio Gazzella;

6) Carmine Grasso;

7) Angela Lo Conte;

8) Sabrina Pollastrone;

9) Emanuele Russo;

10) Marisa Scarpellino;

11) Alessio Scauzillo;

12) Antonio Serluca;

13) Clarissa Anna Tornese;

14) Paolo Li Pizzi;

15) Giuseppe Tranquillini;

16) Grazia Vallone.