“Un’opportunità per l’Irpinia. L’ Assessore al Turismo della Regione Campania Prof. Felice Casucci incontra amministratori, operatori del settore, professionisti e associazioni” – lunedì 2 agosto ore 18:00 presso il Palazzetto dello sport di Ariano

Con delibera n. 298 del 07/07/2021 la Giunta della Regione Campania ha

approvato il “Programma di percorsi turistico-culturali, naturalistici

ed enogastronomici per la promozione turistica della Campania. Periodo

ottobre 2021 – settembre 2022”, in data 19/07/2021 è stato pubblicato il

relativo avviso pubblico.

Ritengo sia un’importante opportunità per i comuni e per i nostri

territori e domani, lunedì 2 agosto, l’assessore regionale Prof. Felice

Casucci incontrerà sindaci, amministratori, operatori del settore,

professionisti e associazioni.

L’incontro pubblico, dal titolo “Un’opportunità per l’Irpinia. POC

Campania 2014/2020. Programma di percorsi turistico-culturali,

naturalistici ed enogastronomici per la promozione turistica della

Campania. Periodo ottobre 2021 – settembre 2022. L’Assessore al Turismo

della Regione Campania Prof. Felice Casucci incontra amministratori,

operatori del settore, professionisti e associazioni”, si terrà alle ore

18:00 presso il Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino (AV).