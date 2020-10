Tragedia nel pomeriggio, perde la vita giovane donna di Ariano

Tragedia nel pomeriggio sulla strada che da Avellino porta a Salerno, precisamente all’altezza dello svincolo di Serino, una donna di 52 anni, Maria Sicuranza di origini arianesi ma residente ad Avellino, ha perso la vita a bordo della sua moto per cause ancora in corso di accertamento. Sembra che la donna abbia perso il controllo del mezzo poco prima dell’ingresso della galleria del monte Pergola, nel territorio del comune di Serino, andando a sbattere violentemente contro la parete della galleria. Inutili i soccorsi, la donna è deceduta sul colpo, sul posto polizia stradale, 118, personale Anas e vigili del fuoco di Avellino che hanno proveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente. Ricordiamo che durante il lockdown e la zona rossa ad Ariano, Maria Sicuranza aveva dato una grossa mano, promuovendo una raccolta fondi nell’azienda per la quale lavorava e con il ricavato aveva acquistato 125 tute protettive da destinare ai volontari dell’Associazione Vita. In occasione della raccolta fondi, aveva rilasciato al nostro quotidiano, tramite la collega Floriana Mastandrea, un’intervista nella quale spiegava come era nata l’idea e la finalità della stessa. La redazione di ArianoNews24 si unisce al dolore della famiglia Sicuranza per questa immane tragedia.