Tour dei “Camper della Salute”- Domani la presentazione delle tappe per l’anno 2020

Dopo il successo dello scorso anno, l’ASL di Avellino presenta il nuovo calendario dei Camper della Salute per la

prevenzione del tumore al seno e al collo dell’utero per l’anno 2020. Le tappe del nuovo tour verranno rese note nel corso della Conferenza stampa che si terrà venerdì 7 febbraio alle ore 10.30 presso l’Aula Pastore dell’ASL di Avellino. Alla presentazione del nuovo calendario saranno presenti il Direttore Generale dell’ASL di Avellino, Maria Morgante, il Referente Aziendale per lo Screening della Cervice Uterina, Lucia Andolfi, il Referente Aziendale per lo Screening della Mammella, Lanfranco Musto, e il Referente Aziendale per lo Screening del Colon-retto, Angelo Frieri.