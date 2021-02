STORICO TRAGUARDO IN TEMA DI SUSSIDIARIETÀ TRA ENTI, ORA C’È LA FIRMA CONGIUNTA A.N.C.I. CAMPANIA – COLLEGI GEOMETRI CAMPANI

Nel pomeriggio di ieri, 24 febbraio 2021, i Collegi Geometri Campani, rappresentati dai propri Presidenti, sono stati ricevuti dal Presidente di A.N.C.I. CAMPANIA dall’on. Carlo Marino, presso la sede sita al Centro Direzionale di Napoli, per sottoscrivere formale accordo di programma che vede la nascita effettiva della sussidiarietà tra Enti, in ottemperanza ad un principio importante dell’ordinamento italiano, ma debolmente praticato. Unanime la dichiarazione a latere dell’incontro da parte dei Presidenti Maurizio Carlino – Collegio di Napoli, Antonio Santosuosso – Collegio di Avellino, Giampaolo Biele – Collegio di Benevento, Aniello Della Valle – Collegio di Caserta, Felice Di Salvatore – Collegio di Salerno: “Crediamo che questo accordo sottoscritto sia un ulteriore esempio di collaborazione e di interazione tra istituzioni che potrà portare certamente benefici sia agli Enti Comunali ed anche ai professionisti. Ai primi perché avranno l’occasione di convenzionare tecnici esperti per risolvere problemi di carenza di personale per lo svolgimento, la definizione e l’esito di una moltitudine di pratiche e richieste, dai permessi di costruire ai condoni, dal censimento dei passi carrabili alla verifica della toponomastica e così via, e tutto a prezzi calmierati e concordati. Ai secondi ci permettiamo di offrire un’occasione in più di lavoro qualificato e qualificante, da affiancare a quelle già in atto come ai super bonus in edilizia per l’efficientamento energetico e per l’abbattimento della vulnerabilità sismica degli edifici”. È una firma storica e sensazionale che ha incrociato la sensibilità di agire del Presidente Marino, risoluto nel coinvolgere l’intero Consiglio ANCI, che ha siglato di buon grado l’accordo. Soddisfazione piena che suggella l’ardire, neanche tanto nascosto, né segreto, di noi Presidenti di Collegio, è che si riesca ad incidere in maniera decisa sul rilancio di una professione antica, ma che utilizza tutti strumenti di ultima generazione e che riesce a garantire la semplificazione dei processi e gli empasse burocratici. Da oggi in poi, in definitiva, i collegi dei geometri potranno essere contattati direttamente dai Primi Cittadini di 550 comuni campani per richiedere nominativi di geometri iscritti che all’occorrenza saranno assistiti dai nostri giovani e per praticanti vi è la possibilità di poter effettuare stage formativi presso l’Ente, al fine di svolgere mansioni che saranno definite con apposite convenzioni. Per tutto questo ringraziamo il Presidente ANCI on. Carlo Marino Sindaco dei Caserta e l’intero Consiglio che Presiede, che si è dimostrato da subito favorevole all’iniziativa e l’ha portata avanti con convinzione ed entusiasmo.