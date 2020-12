Storia a lieto fine-Neonato abbandonato e subito adottato

La mamma ha partorito all’ospedaleFrangipane di Ariano Irpino la notte di Natale, ma dopo il parto ha chiesto, come consentito dalla legge, di non riconoscere il neonato.

Il bambino è entrato così nelle liste per l’affido. La notizia ha fatto subito il giro dell’ospedale e della città irpina e subito è scattata la gara di solidarietà per il nascituro.

“Il neonato è stato subito accolto amorevolmente – racconta il direttore sanitario Fieri – e c’è stata subito la solidarietà di tanti che si è manifestata con piccoli doni, come indumenti e tutto il necessario per un bimbo così piccolo. Fino al punto da commuoverci quando se n’è andato“.

Il bimbo ha infatti già una nuova famiglia, una coppia senza figli, che nel giorno di Natale è corsa subito in ospedale per andare a prenderlo nel nido e portarlo a casa dopo aver sbrigato le formalità per l’affido.