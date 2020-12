“Startup e sviluppo dei piccoli borghi. Si può diventare imprenditori con 1 euro?”

L’evento “Startup e sviluppo dei piccoli borghi – Si può diventare imprenditore con 1 euro?” si prefigge l’obiettivo di essere un momento di confronto e discussione tra mondo delle istituzioni, dell’imprenditoria e dell’università cercando di dare impulso a nuove prospettive di sviluppo al tessuto socio-economico delle aree interne dell’Alta Irpinia.Si analizzerà l’attuale tessuto industriale e non solo delle aree interne irpine cercando di proiettare l’attuale situazione in una prospettiva realizzabile di futuro.Sottolineare l’importanza di strumenti legislativi e organizzativi come gli incubatori e gli acceleratori d’impresa, gli spazi di coworking anche nei piccoli comuni.Verrà inoltre approfondito il tema della startup innovativa con capitale sociale di 1 euro.I relatori hanno un’estrazione diversificata, dal punto vista delle competenze e anche dell’appartenenza territoriale.Dopo i saluti istituzionali di Michele Di Maio, sindaco di Calitri, e Nino Campana, vicesindaco e assessore alle attività produttive del comune di Calitri, interverranno: Salvatore Caruso (Nelle Grandi Fauci), Anna Di Napoli e Riccardo Rosania (Hair Music Art), Stefano Carluccio (Sud Innovation Hub), Domenico Lapenna (Borgo Rurale Oscata), Giovanni D’Alessandro (CEO Tripmetoo), Matteo Rossi (professore associato di Finanza Aziendale presso l’Università del Sannio), Antonio Prigiobbo (NA StartUp), Valeria Fascione (Assessore a ricerca, innovazione e start up della Regione Campania), Stefano Scauzillo (Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Avellino), Giovanni Marinaccio ( Imprenditore e consigliere comunale di Ariano Irpino), Gerardo Metallo (commercialista e revisore dei conti), Giulia Sonzogno (dottoranda in Urban Studies & Regional Science,Social Sciences, GSSI). Modererà l’evento Giovanni Cardillo, consigliere comunale con delega alle start up e alle politiche giovanili del comune di Calitri.L’evento verrà trasmesso in streaming domenica 20 Dicembre dalle ore 17.00 sulla pagina facebook del comune di Calitri. Questo è il link per chi voglia collegarsi e interagire in prima persona alla fine degli interventi previsti: https://us02web.zoom.us/j/83220487057