SPUTNIK, ALAIA: CAMPANIA ANTICIPA GOVERNO PER COMPENSARE CARENZA IN FORNITURA

Il Presidente della Commissione Sanità: “Abbiamo lavorato a lungo per questo risultato. Ora aspettiamo ok di Ema e Aifa per la somministrazione”.

Napoli, 26 mar – “Come Regione Campania, abbiamo lavorato a lungo sulla possibilità di anticipare il Governo sull’acquisto dei vaccini, allo scopo di ottenerne una fornitura più congrua che potesse compensare la carenza di dosi, manifestatasi nel corso di questi mesi.

Lo avevamo preannunciato qualche settimana fa ed oggi, finalmente, la Regione ha raggiunto l’accordo con Human Vaccine, il Fondo russo che gestisce la commercializzazione del vaccino Sputnik V.

In Campania, dunque, è in arrivo Sputnik, e attendiamo solo il via libera di Ema ed Aifa per la somministrazione.”

Così il Presidente della Commissione sanità del Consiglio regionale della Campania, Enzo Alaia, commenta sul suo profilo Facebook la notizia dell’accordo tra Regione Campania e Humane Vaccine per l’acquisto di dosi del vaccino anticovid Sputnik.