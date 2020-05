Screening Sierologico – Ad Ariano sono 13444 le persone sottoposte al test

Un’informazione veritiera e rispettosa verso i lettori e soprattutto, verso un’intera popolazione che mai come in questi sofferti e lunghi periodi, è stata ed è tanto in apprensione per la sua salute, avrebbe voluto che le precisazioni che ci sono appena giunte, non arrivassero solo dopo le denunce di persone infettate risultati tali, dopo circa venti giorni dai tamponi, o di professionisti che ne hanno raccolto le testimonianza, bensì a prescindere da tutto ciò. Troviamo la precisazione piuttosto tardiva, anche se per correttezza, la pubblichiamo ugualmente. Ognuno potrà farsi così un’idea della situazione: ricordiamo soltanto che per refertare un tampone, secondo le informazioni che abbiamo, sarebbero sufficienti dalle 36 alle 48 ore. Ricordate quando la stessa Biogem comunicò che non era tenuta a dare il risultato dei tamponi? Perché inoltre, giacché il guasto ai macchinari Biogem risale all’8 maggio ce lo comunicano solo ora? (altro…)