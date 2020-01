Scomparsa ragazza di sedici anni. Scattano le ricerche in tutta la valle ufita

No Banner to display

Si chiama Lidia Ethel Famiglietti di sedici anni ed è residente a Flumeri, di lei non si hanno più notizie da questa mattina. La ragazza come ogni mattina è uscita di casa per recarsi a scuola ad Ariano, dove frequenta il Liceo Parzanese. A scuola però non è mai entrata, di lei si sono perse le tracce ed il primo a preoccuparsi è stato il padre il quale ha subito lanciato l’allarme attraverso un post su facebook chiedendo di aiutarlo a trovare Lydia. Le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare la giovane e riportarla a casa dai suoi cari.