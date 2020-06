Scomparsa Franco Vinciguerra – Il ricordo di Roberta Purcaro

Stamattina, la mia gioia nel sapere che i maturandi erano tornati a scuola per sostenere la prova d’esame è stata rattristata dalla notizia della dipartita di Franchino Vinciguerra. Ho troppo rispetto per la sua vita e i suoi affetti per ergermi a commentatrice delle sue virtù ma c’è un momento, in particolare, e che ricordo con affetto, che ci aveva in qualche modo messo in contatto. Se ne parlo è perché sono sicura di non fargli torto, né a lui e tantomeno ai suoi cari, dal momento che l’episodio in questione è legato alla figura del suo illustre padre. Un giorno io e mio marito ci fermammo a salutarlo e lui asserì, rivolgendosi più a Giovanni che a me, che io ero tra le poche docenti di sua conoscenza a legare l’insegnamento della storia della Costituente alla figura di Ireneo Vinciguerra. Ne era compiaciuto e al contempo rammaricato per il fatto che non fossero in tanti a farlo. Non so se sia davvero così, anche se non avevo motivo di dubitare delle sue parole ed, in ogni caso, il suo disappunto era anche legato al fatto che i giovani non conoscessero più di tanto i sacrifici compiuti, in nome della democrazia, dai Padri Costituenti. Per chi insegna la Storia, e ama particolarmente farlo, avere la possibilità di incrociare gli eventi generali con episodi e figure locali costituisce, già di per sé, una fortuna immensa ma vedermi riconosciuta la valenza di questo approccio da parte di Franchino è stata per me una grande soddisfazione che, nel corso degli anni, mi ha dato la spinta ad approfondire sempre di più le ragioni e gli ideali di una generazione di uomini e donne che “preferendo la povertà alla tirannia” ha costruito per noi quella nazione libera e giusta che è oggi l’Italia.