Sciame sismico tra l’Irpinia ed il Sannio. La terra continua a tremare

Da questa mattina la terra continua a tremare nelle provincie del sannio e dell’irpinia. La prima scossa si è registrata alle ore 9,06 con epicentro nel comune beneventano di S.Leucio del Sannio con un’intensità pari al 3.2 grado della scala Richter, avvertita distintamente anche nel capoluogo sannita e successivamente alle ore 9,08 un’altra scossa di magnitudo 3.8 ha fatto nuovamente tremare gli edifici della provincia, inducendo i responsabili della sicurezza di scuole ed uffici a far evacuare gli edifici. Un’ulteriore scossa si è avvertita alle ore 11,55 di magnitudo 3.8 che ha fatto uscire la gente in strada e fatto predisporre alcune misure di sicurezza nei comuni dove la scossa è stata avvertita in maniera più violenta.Le scosse sono state avvertite anche nella provincia di Avellino, ed i sindaci dei comuni di Altavilla, Atripalda ed Avella hanno disposto la chiusura degli istituti scolastici. Il sindaco Festa di Avellino, ha programmato insieme agli uffici, il controllo sulle strutture scolastiche, per verificare la situazione.