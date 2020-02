San Valentino, un business per centinaia di aziende dell’Arianese

Il migliore regalo di San Valentino per le coppie italiane? Una piacevole cena a due al ristorante. Lo confermano i dati dell’Ufficio Studi Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi, della Confcommercio,che anche per quest’anno mostrano un trend positivo. Saranno infatti circa 5,5 milioni gli italiani (in crescita dello 0,6% rispetto al 2019) che sceglieranno di trascorrere in relax la sera del 14 febbraio, cenando in uno dei 110.000 ristoranti aperti. Segno positivo anche per quanto riguarda la spesa complessiva, che dai 227 milioni dello scorso anno passa ai 232 milioni del 2020, con una crescita del 2,5%. Sul territorio italiano un ristorante su due prevede, in varie modalità, proposte ad hoc per la serata, in particolare in due terzi dei casi ci sarà un menù dedicato ad un prezzo medio di 35 euro.

Tra dolci, fiori, regali e ristoranti, sono iniziati i giorni del business di San Valentino e secondo Confcommercio Ascom Ariano sono oltre 2mila le imprese legate a questa festa attive in Irpinia, in crescita dell’1,8% in un anno. Si tratta per lo più di ristoranti, fioristi e negozi di preziosi. Imprese che danno lavoro a 6mila addetti e nei settori dei regali hanno un business giornaliero di circa 1 milione di euro a livello provinciale.

Ariano Irpino ha un ruolo di primo piano. Nella città del Tricolle, infatti, stando ai dati del registro imprese, le aziende interessate dalla festa per gli innamorati erano a fine 2019 ben 138, il 2,8% in più del 2018. A fare la parte del leone il settore della ristorazione (70 attività), quindi le imprese del commercio al dettaglio di fiori e piante (8), il commercio al dettaglio di orologi e gioielli (10), il commercio di articoli da regalo e per fumatori (16) e infine il commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetterie (34 unità).

Dati significativi, che pongono la città di Ariano al primo posto nella graduatoria provinciale per numero di imprese attive nel settore con un incidenza del 2,5% sul totale delle aziende iscritte alla Camera di Commercio di Avellino.

“Anche quest’anno, per la festa di San Valentino, i ristoranti e gli agriturismo arianesi saranno sold-out , soprattutto grazie alla presenza di giovani coppie provenienti dai comuni limitrofi che apprezzano l’offerta gastronomica abbinata al divertimento. Un vero e proprio attestato di stima e fiducia per i ristoratori da parte dei clienti – dice – che apprezzano molto una offerta ricca di servizi di qualità ».