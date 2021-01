Saldi invernali 2021 – Calendario Campania ecco date,durata e altre informazioni utili

In Campania l’inizio dei saldi di fine stagione è stato posticipato all’11 Gennaio 2021.

E’ quanto prevede il Decreto Dirigenziale della Regione Campania che è alla firma e che stabilisce l’inizio delle vendite in SALDI a partire dal giorno

LUNEDI 11 GENNAIO 2021

la fine è prevista GIOVEDÌ 11 MARZO, anche se in molti negozi la stragrande maggioranza delle svendite si

esauriranno nel giro di poche settimane, per lasciare spazio alla nuova collezione e ai nuovi arrivi. Abbigliamento, ma non solo. Come sempre i “tagli al cartellino” riguarderanno in larga parte gli store e le boutique di abbigliamento, ma i ribassi interesseranno anche gli altri settori, dagli oggetti per la casa