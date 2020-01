Sabato 4 gennaio in Piazza Plebiscito “arriva Cristina con la Befana” e domenica 5 gennaio Classicariano e Natale in “Via Marconi”

No Banner to display

Ad Ariano Irpino sabato 4 gennaio 2020 in Via D’Afflitto a partire dalle ore 17,00 e in Piazza Plebiscito a partire dalle ore 19,00 si terrà la manifestazione “arriva Cristina con la Befana”.

Uno spettacolo interattivo con mini banda musicale e artisti di strada, con la partecipazione di Tiziana Cerza vocalist, che eseguirà le più belle sigle dei cartoni animati.

Domenica 5 gennaio 2020 appuntamento con

Natale in Via Marconi, la via dello shopping

Concerto di Classicariano presso il Museo Civico alle ore 19,30 con il duo pianistica Marco Schiavo e Sergio Marchegiani, che eseguiranno musiche di W. A. Mozart