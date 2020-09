Rinviata al 28 settembre l’apertura delle scuole dell’infanzia, primarie e medie inferiori.

Ad Ariano Irpino, a partire dal 24 settembre 2020 e fino al termine dei lavori, con Ordinanza della Polizia Municipale n. 77 del 23 settembre 2020, è disposta la chiusura al traffico veicolare su Via Dì’Afflitto nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14,00 alle 18,00, per permettere il transito degli automezzi anche in senso contrario per i lavori di scavo e demolizione presso il cantiere dei lavori del “Polo Scolastico di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare”.