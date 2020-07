Rifiuti pericolosi abbandonati in località Stratola. La denuncia dei residenti

Un gruppo di residenti di località Stratola di Ariano ha fatto pervenire alla nostra testata una nota di denuncia per lo stato di abbandono della zona, la quale da oltre un mese ospita una moltitudine di rifiuti pericolosi, tra cui materiale in eternit,materassi e pneumatici dismessi, sistemati lungo la strada in bella mostra, così come evidenziato dalle foto che ci hanno trasmesso.

Il caso è stato scoperto alcuni giorni fa, siamo in località Stratola di Ariano e i residenti hanno notato non solo materiale in amianto ma anche detriti sfogliati dello stesso materiale, che può risultare molto pericoloso per le persone, le quali transitando quotidianamente nella zona, respirano le fibre di amianto rilasciate nell’aria. Carmine Lo Conte, residente in contrada Stratola e autore delle foto, ha rilasciato alcune dichiarazioni:”Dobbiamo porre fine a tutto questo malcostume, dobbiamo trovare un’intesa operativa con il Comune per punire severamente chi persiste in questi atteggiamenti, che offendono, la civile convivenza. Non dimentichiamoci che la Natura non è il nostro “parco dei divertimenti” di cui ricordarci solo quando ci fa comodo.”