Ricovero negato dal 118 – L’ASL apre un’inchiesta interna

(Foto Andrè Liohn)

L’ASL di Avellino ha aperto un’inchiesta interna, dopo il servizio pubblicato l’8 aprile da “L’Espresso”, nel quale si vede un operatore sanitario comunicare alla famiglia di un 80enne di Ariano Irpino che registrava febbre alta e difficoltà respiratoria, con chiari sintomi da Covid-19, la mancanza di posti letto all’Ospedale Frangipane di Ariano. Dopo questo servizio,la dirigenza irpina dell’ASL, ha segnalato il fatto alle autorità competenti e contestualmente ha avviato un’indagine interna per stabilire le responsabilità eventuali degli operatori del 118. Intanto continuano gli attacchi da piu’ parti al direttore generale Maria Morgante, per la gestione dell’emergenza sanitaria non solo ad Ariano Irpino ma in tutta la provincia di Avellino.