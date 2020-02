Riconoscimenti – Al GSA Pallavolo Ariano il”Marchio d’Argento FIPAV”

Nel corso della cerimonia svoltasi a Napoli venerdì 21 febbraio, presso la “Sala Giunta “del Comune, alla presenza dellasse ssore Ciro Borriello e il Commissario Fipav Campania, sono stati assegnati i certificati di Qualità Settore Giovanile. Il GSA PALLAVOLO ARIANO asd ha ricevuto per il biennio 2020-2021 il “Marchio d’Argento”, un riconoscimento FIPAV che premia l’eccellenza dell’attività del team arianese per lo spessore e l’importanza delle iniziative e dei progetti a favore dei ragazzi del territorio. Un risultato che per la presidente Grazia Pratola è stato conseguito con il lavoro sinergico di tutta la componente societaria che quotidianamente si impegna in azioni educative dirette alla diffusione della pratica pallavolistica senza trascurare la qualità dei risultati.