Riapertura scuole.” L’Amministrazione a lavoro per garantire la ripresa in sicurezza dell’attività didattica

Sono 10.745 le persone che in Campania, a oggi, hanno ricevuto la prima dose del vaccino, dunque la tanto attesa accelerazione si è avuta, infatti la percentuale delle dosi somministrate, in proporzione alla dotazione giunta (33.870), è salita al 31,7%. A ricevere il vaccino, in particolare, sono stati gli operatori sanitari e sociosanitari (9.650). Risalta l’alto numero di personale non sanitario vaccinato (1.094) mentre risulta solo un anziano vaccinato, ospite di una casa di riposo. (altro…)