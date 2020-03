Raffaele Grasso ex segretario PD Ariano:” Basta perdere tempo ad Ariano Irpino: è emergenza.l”

Dopo settimane di denunce sul gravissimo stato dell’ospedale di Ariano Irpino oggi si è arrivati alle dimissioni del Direttore Sanitario.

È il momento di mettere in campo tutte le misure necessarie per affrontare l’emergenza COVID-19 e offrire un’assistenza sanitaria adeguata in Valle Ufita.

Alle politiche di distanziamento sociale e mitigazione, i cui effetti si vedranno solo tra alcune settimane, devono necessariamente affiancarsi politiche sanitarie volte al potenziamento e all’adeguamento dei servizi ospedalieri, oggi!

Si doveva prevenire l’emergenza.

Provvedimenti e iniziative sanitarie ancora non si vedono da parte della Direzione di Via degli Imbimbo, nemmeno quelle più basilari.

Visto il grave stato attuale con l’assenza di una cabina di regia, si chiede al presidente Vincenzo De Luca di nominare un commissario straordinario a capo dell’ASL di Avellino per mettere in campo politiche sanitarie emergenziali efficaci e immediate per affrontare il gravissimo stato del nosocomio di Ariano Irpino e per far fronte all’aumento dei contagi la cui crescita è ancora esponenziale e che, purtroppo, non appresta a fermarsi nei prossimi giorni.