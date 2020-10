PSI Ariano:”Insieme a Franza eletti anche i socialisti Cardinale e Tarantino”

Il compagno Enrico Franza è il nuovo sindaco di Ariano Irpino. Ieri con una percentuale del 65,9% Franza ha vinto il ballottaggio a larghissima maggioranza.

Il partito socialista italiano di Ariano Irpino, che già l’anno scorso aveva fortemente voluto e sostenuto la candidatura di uno dei suoi più promettenti dirigenti, ha rinnovato e rafforzato il suo incondizionato sostegno al compagno Enrico. Con grandissimo orgoglio oltre al sindaco socialista, sono stati eletti due consiglieri comunali del psi, Veronica Tarantino e Roberto Cardinale sono due risorse preziose ed impagabili del partito che hanno sempre messo a disposizione, in questi anni, le loro competenze e la loro passione per il bene comune. Ringraziamo tutta la città di Ariano Irpino, ogni singola persona che ha creduto in noi, nel nostro progetto di rinascita vera, nel nostro sogno di mettere in atto un nuovo modo di fare politica. Auguriamo ad Enrico Franza e a tutta l’amministrazione buon lavoro!