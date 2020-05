PRC denuncia: scippate con il DEF le risorse finanziarie al Sud

Non bastava la sottrazione di 62 miliardi all’anno con il trucchetto della spesa storica, si punta, ora, a drenare ulteriori risorse dal Meridione per indirizzarle verso il Nord. L’ultimo tradimento è stato operato dal Governo con l’approvazione, a fine aprile, del DEF (Documento di Economia e Finanzia). In esso mancano, nella parte che riserva il 34% delle opere in conto capitale a favore del Mezzogiorno, i fondi e le opere cantierabili nonché gli enti che avrebbero potuto portarle a compimento. In questo drenaggio di risorse hanno incluso una quota dell’80% del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) destinato dall’U. E. alle zone sottosviluppate del Mezzogiorno destinandola alle Regioni del Nord al fine di uscire dalla crisi.

Fatto denunciato tempestivamente dalla Direzione Nazionale del Partito della Rifondazione Comunista (PRC) che ha approvato, ad inizio maggio, il documento Il riscatto del Sud, una battaglia politica fondamentale per Rifondazione Comunista, con il quale si pone l’accento sulla diversità di sviluppo socio-economico tra Mezzogiorno ed il Nord, dichiarando: “Indichiamo piuttosto l’urgenza di un intervento a largo raggio, coordinato e sostenuto dallo Stato, che si proponga di diminuire subito, e annullare in un ragionevole arco di tempo, l’attuale, insostenibile differenziale di sviluppo tra le diverse aree geografiche del nostro Paese[…]”.

In quest’ottica, il Partito della Rifondazione Comunista sollecita i deputati e senatori affinché sia approvata in Parlamento una mozione che vincoli il Governo a rispettare gli impegni di spesa a favore del Sud da inserire, entro settembre, nella Nota di aggiornando del DEF.